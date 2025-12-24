Vinculan a “El Panu” con hechos violentos en Ciudad Juárez, incluido el “Jueves Negro” de 2022

Publicidad - LB2 -

Versiones lo señalan como operador clave de “Los Chapitos” y presunto responsable intelectual de ataques en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Óscar Medina, alias “El Panu”, identificado como jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán López, habría tenido participación directa en hechos de violencia registrados en Ciudad Juárez, entre ellos el llamado “Jueves Negro” del 11 de agosto de 2022, que dejó un saldo de 11 personas asesinadas, incluido un menor de 12 años, de acuerdo con versiones surgidas tras su reciente asesinato en la Ciudad de México.

Medina, quien fue privado de la vida el lunes 22 de diciembre en un restaurante de la Zona Rosa en la capital del país, era señalado como el encargado de ampliar el control territorial de “Los Chapitos” en distintos estados, entre ellos Chihuahua, así como Sonora, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, con énfasis en el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información atribuida a autoridades estadounidenses, “El Panu” habría sido uno de los principales operadores de los laboratorios de fentanilo del grupo criminal, además de coordinar estructuras armadas y logística para la expansión de la organización, utilizando la violencia como eje central de su estrategia.

En el caso de Ciudad Juárez, existen versiones que lo ubican como autor intelectual de los ataques simultáneos de agosto de 2022, cuando se registraron incendios, bloqueos y homicidios en distintos puntos de la ciudad, hechos que marcaron uno de los episodios más violentos recientes en la frontera.

También se le relaciona con otros eventos de alto impacto, como su presunta participación en el “Culiacanazo” de 2019, durante la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, así como con ataques a autoridades federales y estatales, incluidos hechos contra instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua en 2022.

Dentro de la estructura criminal, Medina habría tenido mando sobre otros operadores relevantes, coordinando sicarios y acciones violentas, lo que lo colocó como uno de los objetivos prioritarios para agencias de seguridad de Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no han confirmado oficialmente la identidad del hombre asesinado en el restaurante, aunque las investigaciones se apoyan en cámaras de videovigilancia y en testimonios de personas que lo acompañaban, quienes señalaron inicialmente que su nombre era Óscar Ruiz, dato que continúa bajo verificación.

De confirmarse que se trata de Óscar Medina, las autoridades no descartan que el móvil del homicidio esté relacionado con su presunto papel dentro del Cártel de Sinaloa, organización en la que habría iniciado como sicario hasta consolidarse como comandante regional y operador estratégico, con responsabilidades en seguridad, tráfico de drogas y ejecución de acciones violentas.

