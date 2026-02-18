Movil - LB1A -
febrero 18, 2026 | 15:48
Traslada DABA 54 perros en situación de calle al Centro de Bienestar Animal

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Operativos se realizaron en distintas colonias tras reportes ciudadanos sobre jaurías

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) realizó operativos en diversos sectores de la ciudad para atender reportes ciudadanos sobre perros en situación de calle, logrando el traslado de 54 canes al Centro de Bienestar Animal.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que el jueves 12 de febrero personal acudió a la colonia Anáhuac, donde se localizaron seis perros.

Al día siguiente, cuadrillas se desplazaron a las colonias Pánfilo Natera, Monumental, Rancho Anapra e Insurgentes, donde fueron asegurados 21 animales. Posteriormente, el lunes 16 se atendió un reporte en la colonia Constitución, con el levantamiento de nueve canes.

El martes se realizaron acciones en Jardines de Aeropuerto, donde se recogieron cuatro perros, así como en Samalayuca, con el rescate de otros 14 ejemplares.

“Los animalitos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la calle Sevilla, donde son revisados por el médico veterinario”, informó la funcionaria.

Los operativos contaron con la colaboración de habitantes de las colonias intervenidas, quienes apoyaron en la localización de las jaurías.

La DABA indicó que, tras el proceso de revisión médica, vacunación y esterilización, los animales podrán ser puestos en adopción conforme a los protocolos establecidos, como parte de las acciones para promover el bienestar animal y el control poblacional en Ciudad Juárez.

