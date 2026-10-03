Supervisa alcalde recuperación de la carretera Juárez–Porvenir tras daños por las lluvias

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El Municipio trabaja por etapas para restablecer la circulación, con apoyo estatal y coordinación con la JMAS.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, supervisó este sábado las labores de rehabilitación que distintas dependencias realizan en la carretera Juárez–Porvenir, una de las vialidades más afectadas por las recientes lluvias y la acumulación de tierra de arrastre.

Durante el recorrido, el alcalde explicó que los trabajos se desarrollan por etapas e incluyen el retiro de material, limpieza de la superficie y bacheo en los tramos con mayores daños, con el objetivo de restablecer gradualmente la circulación y mejorar la movilidad en la zona.

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“Lo que estamos tratando es de liberar. Vamos a irlo haciendo por etapas y se van a ir recuperando uno o dos carriles para que la movilidad se pueda dar de mejor manera”.

Ortiz Orpinel indicó que las afectaciones no se limitan al sector de Riveras del Salado, sino que abarcan diversos puntos de la carretera, por lo que las labores continuarán conforme avance el retiro de tierra de arrastre y la rehabilitación de la carpeta asfáltica.

El presidente municipal informó que solicitó la intervención de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en uno de los puntos considerados críticos, donde problemas en la infraestructura de drenaje generan escurrimientos que dificultan el avance de las obras. Asimismo, señaló que la coordinación entre las distintas dependencias permitirá atender de manera simultánea las problemáticas de cada área.

El alcalde también dio a conocer que el Gobierno Municipal recibió apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado mediante el préstamo de maquinaria, con el propósito de fortalecer las acciones derivadas de la contingencia y acelerar el retiro de material acumulado sobre la vialidad.

“Esta es una atención que estamos haciendo de manera directa”.

De manera paralela, el Gobierno Municipal mantiene trabajos en la avenida Manuel Talamás Camandari, donde también se registraron daños importantes por las precipitaciones. Ortiz Orpinel reconoció que la recuperación total de las vialidades requerirá tiempo, por lo que la prioridad inmediata es restablecer la movilidad y posteriormente avanzar en soluciones de infraestructura de mayor alcance.

Finalmente, señaló que la contingencia permitió identificar necesidades que ya eran objeto de seguimiento y que deberán incorporarse a la planeación de obras y asignación de recursos para el próximo año. Además, destacó la coordinación con la JMAS, que permitió restablecer la circulación en el cruce del bulevar Juan Pablo II y avenida Pérez Serna mediante el desalojo del agua acumulada en menos de 48 horas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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