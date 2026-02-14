Salva IMSS Chihuahua a bebé prematuro de 800 gramos tras 99 días en terapia intensiva

Publicidad - LB2 -

El menor nació con 25.7 semanas de gestación y fue atendido en la UCIN del HGR No. 2 en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un bebé prematuro de 800 gramos de peso y 25.7 semanas de gestación fue dado de alta tras permanecer 99 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez, donde recibió atención especializada.

El menor, identificado como Toñito, requirió ventilación mecánica, nutrición parenteral y tratamiento con antibióticos, entre otros procedimientos propios de la atención a recién nacidos en condición crítica. Su evolución fue considerada favorable pese al alto riesgo asociado a su grado de prematurez.

“Toñito representa un verdadero milagro y una esperanza de vida”, expresó su madre, Beatriz Adriana “N”.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el personal médico, el recién nacido fue atendido por un equipo multidisciplinario que dio seguimiento permanente a sus funciones respiratorias, metabólicas y neurológicas, condiciones que suelen comprometer la supervivencia en casos de prematurez extrema.

“Se trata de un caso exitoso, en donde, a pesar de sus circunstancias, se logró egresar después de 99 días en una atención integral”, informó la neonatóloga Mariana Magdaleno Hernández.

El IMSS en Ciudad Juárez informó que el HGR No. 2 cuenta con equipo de alta tecnología y personal especializado para la atención de recién nacidos con padecimientos críticos, malformaciones congénitas y prematurez, lo que permite incrementar las probabilidades de supervivencia en este tipo de casos.

La prematurez extrema, considerada cuando el nacimiento ocurre antes de las 28 semanas de gestación, representa uno de los principales retos en la medicina neonatal, debido al desarrollo incompleto de órganos vitales como

Galería

y sistema nervioso central. En este contexto, la evolución favorable del menor fue destacada por el personal médico como un resultado del seguimiento clínico intensivo y la atención especializada brindada durante más de tres meses.