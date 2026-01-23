Retiran puestos fijos en prolongación de la avenida De las Torres

El operativo de Reordenamiento Urbano busca mejorar la vialidad y prevenir accidentes en zonas no autorizadas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial informó que este viernes se llevó a cabo un operativo de Reordenamiento Urbano en la prolongación de la avenida De las Torres, a la altura del Libramiento Regional, como parte de las acciones permanentes para ordenar la vía pública y atender quejas ciudadanas.
El titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, explicó que estos operativos se realizan de manera coordinada entre distintas áreas municipales, en seguimiento a reportes ciudadanos y con el objetivo de regular las actividades comerciales en espacios autorizados.
“El proyecto del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para mejorar el orden de la vía pública nos lleva a estos operativos que se realizan dando seguimiento a quejas de la ciudadanía”, señaló el funcionario.
Durante el operativo participaron de forma conjunta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Ecología, Protección Civil, Coordinación de Seguridad Vial, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, con el fin de garantizar un retiro ordenado y seguro de los puestos instalados en zonas no permitidas.
La autoridad municipal precisó que la intervención no tuvo como objetivo perjudicar a los comerciantes, sino mejorar la circulación vehicular, facilitar el acceso vial y prevenir accidentes, ya que los puestos se encontraban en áreas no autorizadas para el ejercicio del comercio.
Guevara Ramírez reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con un Juárez ordenado y accesible, e hizo un llamado a comerciantes y ciudadanía en general a respetar los reglamentos vigentes para evitar sanciones futuras.
Finalmente, el titular de Regulación Comercial reconoció a los 10 comerciantes que atendieron las notificaciones previas y retiraron de manera voluntaria sus puestos, apegándose a las indicaciones de la autoridad municipal.
