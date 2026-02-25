Retira Municipio asentamiento irregular en operativo de Reordenamiento Urbano

Publicidad - LB2 -

Detectan llantera y taller sin permisos; notifican negocio de madera por riesgo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa de Reordenamiento Urbano, el Gobierno Municipal retiró un asentamiento irregular que operaba como llantera, compra de metales y taller mecánico en un predio no autorizado, ubicado en el cruce de Miguel de la Madrid y Manuel de Zequeira, al sur de la ciudad.

El encargado del área de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, Francisco García, informó que previamente se entregaron notificaciones formales al responsable del establecimiento, quien no atendió los avisos emitidos por la autoridad.

El negocio operaba en un área irregular y desarrollaba diversas actividades sin contar con los permisos correspondientes.

El funcionario explicó que antes de ejecutar clausuras o retiros, la célula de intervención —integrada por Protección Civil, Regulación Comercial, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Limpia y Ecología— realiza recorridos preventivos y entrega notificaciones para que los propietarios regularicen su situación.

Indicó que en caso de incumplimiento, además del retiro se aplican sanciones económicas que pueden iniciar en 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), dependiendo de la gravedad de la falta y de las disposiciones de cada dependencia.

En una acción adicional, se dejó notificación preventiva a un establecimiento dedicado a la venta de madera, ubicado en Miguel de la Madrid y Villas de Grecia, en el sector de Los Arcos, tras detectarse que opera sin acreditar permisos ni medidas de seguridad.

El negocio, identificado como una tarimera sin nombre comercial, se dedica a la venta de pallets, casitas de madera para perros y algunos productos, además de presentar acumulamiento de material combustible, lo que representa un riesgo elevado.

En este caso no se aplicó clausura inmediata, sino que se otorgó un plazo para que el responsable presente documentación que acredite la propiedad del predio y los permisos necesarios. De no hacerlo, podría procederse a su retiro conforme a los lineamientos del programa.

Las autoridades municipales señalaron que estos operativos buscan prevenir riesgos en zonas habitacionales, mejorar la imagen urbana y garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro del marco legal.

