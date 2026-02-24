Movil - LB1A -
febrero 24, 2026 | 15:59
Repara JMAS tres hundimientos provocados por fallas en drenaje

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Trabajos se realizan en avenidas Clouthier, Niños Héroes y Salvárcar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez atiende tres hundimientos registrados en distintos puntos de la ciudad, originados por colapsos en el sistema de drenaje.

Las cuadrillas del área de Alcantarillado trabajan en los cruces de avenida Manuel J. Clouthier y Ramón Rayón; calle Niños Héroes y Palenque; y calle Salvárcar y Puerto de Palos, con el fin de mitigar riesgos para automovilistas y peatones.

En el cruce de Niños Héroes y Palenque se contempla la reposición de aproximadamente 12 metros de tubería de ocho pulgadas, labores que podrían concluir este mismo día. Posteriormente, el área de Bacheo realizará el recarpeteo correspondiente para restablecer la circulación.

La dependencia indicó que las intervenciones se realizan de manera inmediata para garantizar la seguridad vial y evitar mayores afectaciones a la infraestructura sanitaria.

La JMAS solicitó comprensión a la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y reiteró su compromiso de atender de forma oportuna este tipo de contingencias en Ciudad Juárez.

