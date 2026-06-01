Rehabilita Parque Central aireador del lago para fortalecer el ecosistema acuático

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La intervención incluye nueva bomba, reparación eléctrica y acciones para mejorar la calidad del agua.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, concluyó los trabajos de rehabilitación y puesta en funcionamiento del aireador instalado en el lago principal del recinto, como parte de las acciones permanentes de conservación y mantenimiento del espacio público.

Las labores incluyeron la instalación de una nueva bomba, la reparación de la línea eléctrica y la reactivación del sistema de aireación, infraestructura considerada fundamental para preservar las condiciones ambientales del cuerpo de agua.

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El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, explicó que el aireador impulsa el agua hacia la superficie en forma de fuente, proceso que favorece la incorporación de oxígeno al lago y contribuye a mejorar su calidad.

“Este proceso de oxigenación y aireación es fundamental para mantener una mejor calidad del agua, reducir la acumulación de materia orgánica, disminuir malos olores y crear condiciones óptimas para la fauna acuática”.

De acuerdo con la administración del parque, mantener niveles adecuados de oxígeno permite conservar el equilibrio ecológico del lago y favorece la salud de las distintas especies que habitan en el lugar.

Entre los principales beneficiarios de estas acciones se encuentran peces, tortugas, patos, aves acuáticas y otros organismos que forman parte del ecosistema urbano del Parque Central.

Las autoridades señalaron que la oxigenación constante también ayuda a prevenir el deterioro del agua y contribuye a generar condiciones más favorables para la biodiversidad presente en el recinto.

La rehabilitación forma parte de un programa de mantenimiento enfocado en la conservación de áreas verdes, cuerpos de agua y espacios destinados a la recreación familiar.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con el bienestar animal, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de espacios públicos sostenibles, mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de quienes visitan diariamente el Parque Central de Ciudad Juárez

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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