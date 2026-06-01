Cierra FeLiF su décima edición con más de 60 mil visitantes en Ciudad Juárez

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La Feria del Libro de la Frontera concluyó una década de actividades con presentaciones literarias, música y encuentros culturales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado clausuró la Feria del Libro de la Frontera (FeLiF) 2026 en el Centro Cultural Paso del Norte, luego de diez días de actividades dedicadas a la promoción de la lectura, la literatura y el intercambio cultural en la región fronteriza.

Celebrada del 22 al 31 de mayo, la edición conmemorativa por los diez años del encuentro registró una asistencia superior a 60 mil visitantes, quienes participaron en presentaciones editoriales, conciertos, obras de teatro, conferencias y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

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La ceremonia de clausura fue encabezada por la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez, quien destacó el crecimiento que ha tenido la feria desde su creación y su consolidación como uno de los eventos culturales más relevantes del norte del país.

“Tenemos 10 años de celebrar la lectura, los libros y sus autores con diversas actividades para todo público. Además, cada año ampliamos nuestra oferta y fortalecemos el vínculo de las nuevas generaciones con las letras”.

La funcionaria resaltó que la diversidad cultural característica de Ciudad Juárez ha contribuido a fortalecer el desarrollo de la literatura, las artes y la educación en la entidad. Asimismo, informó que para la edición 2026 se destinó una inversión de 6 millones de pesos.

Uno de los eventos más concurridos del programa de cierre fue la presentación del libro “Norteña: Memorias del Comienzo”, de la cantautora Julieta Venegas, actividad que reunió a alrededor de mil 300 personas en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda.

Durante el encuentro, la artista compartió experiencias relacionadas con su obra literaria y ofreció interpretaciones de algunos de los temas más representativos de su trayectoria musical.

La agenda de clausura también incluyó el concierto Norte Sonoro, a cargo del pianista y compositor Héctor Infanzón, además de una charla con el ilustrador Dr. Alderete, quien dialogó con el público sobre su proceso creativo y visión artística.

Asimismo, fue presentado el volumen “Región Frontera”, perteneciente a la colección editorial Raíz de Desierto de la Secretaría de Cultura, obra que forma parte de los esfuerzos institucionales para difundir la producción literaria vinculada con la identidad regional.

Con la conclusión de esta décima edición, la FeLiF reafirmó su papel como uno de los principales espacios de encuentro para lectores, autores, artistas y promotores culturales de la frontera norte de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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