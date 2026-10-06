Rehabilita Municipio la calle Laguna de Guzmán en Infonavit Frontera

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Obras Públicas interviene 2 mil 753 metros cuadrados con fresado y recarpeteo en la colonia Infonavit Frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Gobierno Municipal trabaja en la rehabilitación de la calle Laguna de Guzmán, ubicada en la colonia Infonavit Frontera, mediante el método de fresado y recarpeteo.

Daniel González García, titular de la dependencia, informó que la intervención se realiza en el tramo comprendido entre las calles Canal de Corinto y Canal de la Mancha, donde será rehabilitada una superficie de 2 mil 753 metros cuadrados.

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El funcionario explicó que ya se llevó a cabo el retiro del material dañado, como parte de las labores previas para mejorar las condiciones de rodamiento en esta vialidad.

Posteriormente, las cuadrillas iniciaron con la colocación de la nueva carpeta asfáltica, con el objetivo de atender el deterioro que presentaba la superficie de circulación.

De acuerdo con Obras Públicas, para estos trabajos se destinó una inversión de 2 millones 136 mil 485 pesos del erario municipal.

González García señaló que la obra forma parte de las acciones de mantenimiento vial que se realizan en distintos sectores de Ciudad Juárez para mejorar la movilidad y seguridad de automovilistas y habitantes del sector.

El director de Obras Públicas pidió a las y los vecinos tener paciencia durante el desarrollo de los trabajos, así como colaborar con el retiro de vehículos estacionados para permitir el avance de la maquinaria.

La dependencia municipal indicó que la intervención busca dejar en mejores condiciones una vialidad utilizada por residentes de Infonavit Frontera y zonas aledañas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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