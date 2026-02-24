Registra Feria del Empleo 3 mil 647 personas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Empresas manufactureras destacan en captación y contratación durante la jornada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Feria del Empleo organizada por el Gobierno Municipal en coordinación con Index Juárez registró la participación de 3 mil 647 personas durante la jornada, informó la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

De acuerdo con la funcionaria, las empresas manufactureras con mayor captación de solicitantes fueron Wistron, Wiwynn y Mrack, mientras que Pegatron destacó en contratos formalizados durante el evento.

“Vemos la respuesta y la necesidad de la gente de tener trabajo. Hay muy buena participación por parte de las empresas manufactureras”.

Indicó que algunas compañías incluso trasladaron en sus propios vehículos a personas interesadas para continuar con el proceso de contratación. Señaló además que ciudadanos comenzaron a llegar desde temprana hora, e incluso desde la noche anterior, para asegurar su participación.

La Dirección de Desarrollo Económico mantiene activa una bolsa de trabajo permanente para vincular a empresas industriales y comerciales con personas que buscan empleo, en seguimiento a la demanda detectada.

Por su parte, asistentes como Graciela Reyes señalaron que la concentración de múltiples empresas en un solo espacio amplía las posibilidades de colocación laboral, mientras que Carlos Jaques consideró que el formato facilita el contacto directo con reclutadores.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que la alta asistencia confirma la importancia de continuar generando espacios de vinculación laboral y reiteró que el municipio se mantendrá atento a las oportunidades que puedan surgir tras la revisión del tratado comercial con Estados Unidos.

“Estoy seguro que tan pronto como se termine la negociación del tratado con Estados Unidos vendrá un boom muy fuerte para la ciudad”.

El Gobierno Municipal adelantó que continuará trabajando con el sector industrial para organizar nuevas jornadas que permitan ampliar la oferta laboral en la frontera.

