Prepara CMA reposición de “Mujeres de Arena” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Montaje documental se presentará en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), a través del Centro Municipal de las Artes (CMA), alista la reposición de la obra documental “Mujeres de Arena”, un montaje escénico construido a partir de testimonios reales de familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en la ciudad.

La puesta en escena se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer y busca generar un espacio de memoria y reflexión colectiva en torno a la violencia de género que ha marcado a la frontera.

- Publicidad - HP1

La directora del CMA y de la Academia Municipal de las Artes, Ángela Gastélum, señaló que el sentido del montaje permanece vigente ante la persistencia de problemáticas estructurales relacionadas con la impunidad.

“Mientras exista impunidad, la obra sigue teniendo razón de ser. No se trata de lucrar con el dolor, sino de generar conciencia y sostener una conversación urgente desde el arte”.

El elenco está conformado por estudiantes del Centro Municipal de las Artes, egresados e integrantes invitados de la compañía Tama, quienes han desarrollado un proceso de lecturas y ensayos durante aproximadamente un mes.

La directora subrayó que la obra propone el teatro como un espacio de escucha y sensibilidad, más allá de la ficción, al estar basada en voces y experiencias reales que han marcado la historia reciente de Ciudad Juárez.

“Invitamos a la comunidad a presenciar esta obra, a escuchar y a reflexionar desde un lugar distinto, desde el arte, que también es una forma de alzar la voz”.

IPACULT informó que las fechas de presentación serán anunciadas en próximos días e invitó a la ciudadanía a sumarse a este ejercicio escénico que honra la memoria y mantiene vigente la exigencia de justicia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.