Refuerza la JMAS mantenimiento en el colector Teófilo Borunda para prevenir brotes sanitarios

Los trabajos incluyen desazolve intensivo y provocan cierres parciales a la circulación en un tramo clave del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez intensificó los trabajos de mantenimiento en el colector Teófilo Borunda, una de las infraestructuras sanitarias más relevantes del suroriente de la ciudad, con el objetivo de prevenir brotes de aguas negras y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Las labores se concentran en el retiro de residuos sólidos acumulados en el interior de la tubería, mediante equipos de desazolve tipo mancuernas con cucharón, tecnología que permite extraer grandes volúmenes de azolve y desechos que obstruyen el flujo normal de las aguas residuales.

Como consecuencia de estas acciones, permanece cerrado el carril izquierdo en sentido de poniente a oriente, en el tramo comprendido entre el bulevar Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria. El cierre se mantiene de 6:00 a 12:00 horas, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y considerar rutas alternas.

La JMAS informó que la acumulación de basura en el sistema sanitario es una constante, derivada del desecho indebido de residuos domésticos, lo que incrementa el riesgo de taponamientos y fallas operativas en la red de drenaje.

Al respecto, la jefa del Departamento de Alcantarillado, Guadalupe Trujillo, explicó que el volumen de material extraído ha sido considerable durante las jornadas recientes.

“Seguimos dando el mantenimiento al colector, hemos encontrado un taponamiento de muchos residuos, hemos sacado en estos días 14 metros cúbicos de azolve, como trapos, desechos y basura”.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán durante el resto de la semana, como parte de una estrategia preventiva para garantizar la adecuada operación del sistema sanitario y reducir riesgos a la salud pública.

Finalmente, la JMAS reiteró el llamado a la ciudadanía para no arrojar basura ni objetos sólidos al drenaje, subrayando que estas prácticas afectan directamente la infraestructura hidráulica y generan afectaciones tanto viales como sanitarias en distintos puntos de la ciudad.

