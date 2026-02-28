Recupera Municipio área verde en Los Ojitos con “Juárez Amanece Limpio”

Publicidad - LB2 -

Retiran residuos y rehabilitan parque con más de 20 años en jornada conjunta con vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, supervisó y participó en la jornada del programa “Juárez Amanece Limpio” en el sector Los Ojitos, donde se realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación en un área verde con más de dos décadas de existencia.

Durante la actividad, el alcalde colaboró en la recolección de llantas en desuso y ramas acumuladas, sumándose a las labores encabezadas por distintas dependencias municipales y habitantes del sector para recuperar un espacio que, según vecinos, permaneció descuidado durante años.

- Publicidad - HP1

En la intervención se retiraron residuos sólidos, se dio mantenimiento a juegos infantiles y se aplicó pintura en diversas estructuras del parque, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno y fomentar la convivencia familiar.

Una residente del sector, Laura Cruz García, señaló que el espacio fue atendido a partir de la actual administración municipal y destacó que la limpieza permite retomar actividades comunitarias en un lugar seguro.

“Hasta que llegó Pérez Cuéllar se limpió el parque”, expresó.

La vecina agregó que la coordinación entre comunidad y gobierno resulta clave para mantener en buen estado el área, por lo que asumieron el compromiso de conservar el espacio libre de basura y organizar jornadas periódicas de mantenimiento.

Como parte del apoyo, el presidente municipal entregó rastrillos y guantes a los residentes para facilitar las labores de limpieza, herramientas que complementan los implementos con los que ya contaban.

El programa “Juárez Amanece Limpio” forma parte de la estrategia municipal de recuperación de espacios públicos y participación ciudadana, y este sábado se extendió a diversos sectores de la ciudad con la intervención conjunta de empleados municipales y vecinos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.