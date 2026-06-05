Reconocen a Guadalupe Parada Gasson con mención honorífica en el Premio Columna de Plata 2026

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La colaboradora de ADN fue distinguida en la categoría de Columna por su trabajo “Del me vale madre al me vale verga”

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ) celebra este viernes la ceremonia de entrega del Premio Columna de Plata 2026, reconocimiento que distingue los trabajos más destacados del periodismo regional.

Entre los reconocimientos otorgados durante la jornada, Guadalupe Parada Gasson, colaboradora de ADN A Diario Network, recibió una mención honorífica en la categoría de Columna por su texto “Del me vale madre al me vale verga”, trabajo que fue destacado por el jurado dentro de las propuestas participantes en la presente edición.

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La ceremonia se desarrolla en el Salón Alameda del Hotel El Paseo, donde periodistas, académicos, directivos de medios de comunicación y representantes de distintos sectores acompañan la entrega de los galardones correspondientes a las diversas categorías de los géneros periodísticos.

El Premio Anual de Periodismo, organizado por la APCJ, cuenta con una tradición de 46 años y busca reconocer la excelencia informativa, la calidad narrativa, la veracidad de los contenidos, su impacto social y el apego a los principios deontológicos del ejercicio periodístico.

De acuerdo con la asociación, los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por académicos, especialistas y periodistas de amplia trayectoria, quienes analizaron alrededor de un centenar de propuestas recibidas para esta edición.

Además de los premios principales, el jurado determinó otorgar diversas menciones honoríficas a trabajos que sobresalieron por su calidad periodística y aportación al debate público.

Felicitamos con orgullo a nuestra compañera.

ADN A Diario Network a través de sus colaboradores acopia tres columnas de plata y tres menciones honoríficas.

La ceremonia continúa en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas momentos se den a conocer el resto de los ganadores y reconocimientos de la edición 2026 del Premio Columna de Plata.