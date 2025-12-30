Reconoce IPACULT a las ganadoras del Premio a la Gestión Cultural 2025

Publicidad - LB2 -

El galardón distingue la aportación de mujeres al desarrollo cultural y artístico de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), dio a conocer a las ganadoras del Premio a la Gestión Cultural 2025, reconocimiento orientado a visibilizar el trabajo de mujeres cuya labor ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del ámbito cultural en la ciudad.

En esta edición, Carmen Amato Tejeda fue distinguida con el Premio a la Gestión Cultural 2025, mientras que Martha Antonieta Urquidi Lechuga recibió el Premio a la Trayectoria Artística 2025, categoría que reconoce una vida dedicada a las artes y a la construcción de identidad cultural en la comunidad juarense.

La encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, subrayó la relevancia de este reconocimiento al destacar el impacto social del trabajo cultural realizado por mujeres en la ciudad.

“Estos premios son un acto de justicia cultural, porque visibilizan el trabajo constante, sensible y comprometido de mujeres que han dejado huella en la vida artística y cultural de Ciudad Juárez”, señaló.

La convocatoria estuvo dirigida a gestoras culturales nacidas en el municipio o con al menos 10 años de residencia comprobable, que acreditaran una trayectoria mínima de 10 años en proyectos relevantes de disciplinas como artes visuales, teatro, danza, literatura, música, artes tradicionales o propuestas multidisciplinarias.

El galardón consiste en un estímulo económico de 30 mil pesos, además del reconocimiento institucional. Para la evaluación, se consideraron cartas de postulación, documentación que acreditara la trayectoria, una exposición de motivos sobre el impacto social y cultural del trabajo realizado, así como acta de nacimiento o comprobante de residencia.

Las propuestas fueron analizadas por un jurado especializado, cuyo fallo fue declarado inapelable, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

La ceremonia de premiación se realizará durante 2026, en el marco de una Sesión Solemne del Ayuntamiento, en fecha por definir, en el salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa “Licenciado Benito Juárez”, y será encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acompañado por integrantes del Cabildo.

