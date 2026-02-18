Reciben con protestas a Marx Arriaga en el Aeropuerto de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Manifestantes cuestionan contenido de libros de texto gratuitos; no se reportan incidentes mayores

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con pancartas y consignas, un grupo de ciudadanos recibió este día a Marx Arriaga Navarro en el Aeropuerto Internacional Abraham González, a su llegada a esta frontera, en medio del debate nacional por los libros de texto gratuitos.

El exfuncionario federal, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como responsable de los Libros de Texto Gratuitos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue increpado por manifestantes que expresaron su inconformidad con el contenido y el proceso de elaboración de los nuevos materiales educativos distribuidos en el país.

- Publicidad - HP1

Entre los reclamos se escucharon consignas como:

“Los libros no son tuyos”

“Deja de mentir”

Los inconformes portaban cartulinas con mensajes críticos y se concentraron en el área de llegadas del aeropuerto, lo que generó un ambiente de tensión momentánea durante varios minutos.

No se reportaron incidentes mayores ni altercados físicos, de acuerdo con la información disponible en el lugar.

La presencia de Arriaga en Ciudad Juárez ocurre en un contexto de discusión pública en torno a los contenidos de los libros de texto gratuitos, tema que ha generado posturas encontradas entre autoridades educativas, especialistas y diversos sectores de la sociedad civil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.