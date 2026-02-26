Realizan SSPM y Guardia Nacional jornada de proximidad en La Hacienda

Publicidad - LB2 -

Invitan a vecinos a participar en la Cruzada por Juárez este 28 de febrero.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Elementos de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con personal de la Guardia Nacional, llevaron a cabo una jornada de proximidad social en la colonia La Hacienda, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y promover servicios de atención ciudadana.

El encuentro con vecinos se realizó en el cruce de las calles De la Uva y Del Granado, donde los agentes extendieron la invitación para asistir este sábado 28 de febrero al parque ubicado en el cruce de Limón y De la Uva, en la misma colonia.

- Publicidad - HP1

En ese punto se desarrollará la actividad denominada “Cruzadas por Juárez: Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, jornada en la que participarán dependencias municipales para brindar información, orientación y trámites a la población.

Durante el recorrido, los elementos de la Guardia Nacional informaron a los residentes que mantienen disponibilidad permanente las 24 horas del día, además de reforzar la coordinación con corporaciones municipales en tareas de vigilancia y prevención.

Asimismo, se difundieron los números comunitarios de cada distrito policial, como mecanismo alterno al 911, con el propósito de facilitar la comunicación directa entre mandos de sector y habitantes.

Con este tipo de acciones, la SSPM refrenda su compromiso con la ciudadanía y la coordinación con las instancias federales para seguir trabajando de manera unificada en la construcción de la paz.

Las autoridades señalaron que estas actividades forman parte de la estrategia integral de seguridad enfocada en la prevención social, la atención a las causas y el fortalecimiento de la confianza entre la población y las instituciones encargadas del orden público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.