Realizan mantenimiento en camellón central de Arroyo de las Víboras

Cuadrillas municipales efectuaron limpieza y retiro de residuos en esta vialidad de alto tránsito

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo un operativo de mantenimiento en el camellón central de la calle Arroyo de las Víboras, como parte de las acciones permanentes para la conservación de áreas verdes en la ciudad.

Las cuadrillas realizaron limpieza general del espacio, además del retiro de residuos derivados del corte de hierba, con el propósito de evitar su acumulación en la vialidad y reducir la presencia de basura o tierra en la zona.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, indicó que estas labores permiten mantener el camellón en condiciones óptimas tanto en términos de imagen urbana como de funcionalidad.

De acuerdo con la información oficial, el personal operativo intervino en distintos tramos de esta vialidad, considerada de alto tránsito vehicular, reforzando tareas de mantenimiento preventivo que se desarrollan de manera periódica en avenidas principales y espacios públicos.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para mejorar el entorno visual y conservar áreas verdes, particularmente en corredores urbanos donde la vegetación requiere atención constante.

La dependencia reiteró que continuará con intervenciones similares en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de mantener espacios públicos más ordenados y seguros para peatones y automovilistas.

