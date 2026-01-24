Realiza Parques y Jardines mantenimiento en camellón de la avenida Ejército Nacional

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron limpieza, poda formativa y retiro de árboles secos para mejorar imagen urbana y seguridad vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en el camellón central de la avenida Ejército Nacional, como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y conservar en buen estado las áreas verdes de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las labores realizadas incluyeron limpieza general del área, poda formativa de árboles para favorecer su desarrollo y mejorar la visibilidad en la vialidad, así como el retiro de residuos generados durante los trabajos.

“Estas acciones permiten mantener en condiciones adecuadas las áreas verdes y al mismo tiempo mejorar la seguridad para peatones y automovilistas”, señaló el funcionario.

Como parte de las labores, también se efectuó el retiro de árboles secos que representaban un riesgo potencial para quienes transitan por esta importante avenida, contribuyendo a reforzar la seguridad vial en la zona.

La Dirección de Parques y Jardines indicó que este tipo de trabajos se realizan de manera constante en distintos sectores de la ciudad, dentro del programa permanente de mantenimiento de áreas verdes, con el objetivo de preservar espacios públicos funcionales y seguros.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que pueda afectar las áreas verdes urbanas.

