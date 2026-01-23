Anuncia Sheinbaum inversión de 20 mil mdp en Veracruz para infraestructura y reconstrucción

Publicidad - LB2 -

Los recursos se aplicarán entre 2026 y 2027 en carreteras, agua potable, vivienda y obras tras lluvias de 2025

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos en Veracruz para el periodo 2026-2027, destinada a infraestructura carretera, obras de agua potable, desazolve de ríos, vivienda y acciones de reconstrucción, como respuesta a las afectaciones provocadas por las lluvias intensas registradas en 2025.

Durante la conferencia matutina realizada en la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria federal detalló que los recursos se aplicarán en puentes, carreteras, mejoramiento vial, reencauzamiento de ríos y construcción de viviendas para familias que resultaron con daños mayores o totales en sus hogares.

“Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, en puentes, carreteras, agua potable, desazolve de ríos y vivienda para las personas afectadas durante las lluvias de 2025”, señaló.

- Publicidad - HP1

La presidenta recordó que el Gobierno de México ya otorgó apoyos directos a las familias damnificadas, además de la entrega de enseres domésticos, y precisó que las nuevas obras de vivienda se realizarán bajo métodos constructivos que reduzcan el riesgo ante fenómenos meteorológicos futuros.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que solo en 2026 se invertirán 11 mil 103 millones de pesos, lo que permitirá la generación de más de 33 mil empleos. Como parte de la reconstrucción, se contemplan 50 acciones en 426 kilómetros de la Red Carretera Federal, la intervención de 18 puentes, así como ampliaciones, rehabilitaciones y nuevas obras que iniciarán a partir de febrero.

En materia de conectividad estratégica, se destinarán recursos para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III, la conservación del puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, la autopista Cardel–Poza Rica y la carretera Tihuatlán–Tuxpan, además de trabajos del MegaBachetón en más de 500 kilómetros de pavimentación y miles de kilómetros de bacheo y señalización.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que entre 2026 y 2027 se invertirán más de 6 mil millones de pesos en obras hídricas, que incluyen reconstrucción de redes de agua potable, drenaje, protección contra inundaciones y desazolve de ríos en al menos 40 municipios. También se destacó el avance del acueducto La Cangrejera–Coatzacoalcos, que beneficiará a más de 300 mil habitantes.

En el rubro de vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó que se identificaron 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales, de las cuales 4 mil 60 familias de 31 localidades serán reubicadas. Para ello, ya se cuenta con siete predios donde se construirán nuevos desarrollos habitacionales, incluidos modelos tipo dúplex, como parte del proceso de reconstrucción integral en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.