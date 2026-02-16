Proyectará Municipio de Juárez partidos del Mundial 2026 en espacios públicos

Publicidad - LB2 -

Analizan transmitir todos los encuentros, con sedes simultáneas en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal trabaja en la planeación logística para la transmisión pública de los partidos de la Copa del Mundo 2026, con sedes previstas en la Plaza de la Mexicanidad, la zona Centro y el estadio 8 de Diciembre.

El torneo internacional se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y contará con la participación de 48 selecciones, en lo que será la edición más amplia en la historia del certamen.

- Publicidad - HP1

El alcalde explicó que el objetivo es habilitar distintos puntos de la ciudad para que la población pueda seguir los encuentros, con la posibilidad de transmitir la totalidad de los partidos, dando prioridad a los juegos de la Selección Mexicana.

“Ya se está trabajando en la logística del evento, con la posibilidad de transmitir todos los juegos del Mundial, sobre todo los de México”.

Pérez Cuéllar precisó que aún se encuentran en la definición de detalles técnicos y operativos, aunque adelantó que su propuesta es que las sedes funcionen de manera simultánea durante los partidos, a fin de ampliar la cobertura y facilitar el acceso de las familias juarenses.

La estrategia forma parte de las actividades previstas por el municipio para aprovechar el contexto del Mundial 2026, cuya organización conjunta en Norteamérica representa un hecho inédito en la historia del torneo.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.