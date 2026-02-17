Promueven regidores carrera “Corramos Juntos en Familia” para celebrar el Día Municipal de la Familia

Publicidad - LB2 -

La actividad se realizará el 1 de marzo con modalidades de 10 y 3 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión de la Familia y Asistencia Social sostuvieron una reunión con dependencias municipales para coordinar la organización de la carrera “Corramos Juntos en Familia”, programada para el domingo 1 de marzo.

La coordinadora de la Comisión, Sandra García Ramos, junto con las regidoras Mireya Porras y Dina Salgado, informó que la actividad se enmarca en la reciente aprobación del Día Municipal de la Familia, con el propósito de reconocer su papel como base de la sociedad juarense.

- Publicidad - HP1

El evento contempla la participación de diversas dependencias, entre ellas el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), el Instituto Municipal del Deporte y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

La carrera contará con dos modalidades: una competitiva de 10 kilómetros, que prevé premiación económica para los tres primeros lugares de cada categoría, y una recreativa de 3 kilómetros dirigida a niñas, niños, personas mayores y familias que deseen participar con sus mascotas.

Las autoridades señalaron que además de la actividad deportiva, se ofrecerán servicios y actividades culturales orientadas a fortalecer la convivencia y el tejido social.

El registro estará disponible a partir del jueves 19 de febrero en el Instituto Municipal del Deporte. Las primeras 400 personas inscritas recibirán un kit con playera y medalla conmemorativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.