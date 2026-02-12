Movil - LB1A -
Promueven patrimonio cultural entre adultos mayores con visita al Museo Casa Juan Gabriel

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Integrantes del Consejo del Centro Comunitario Francisco Villarreal recorren espacios emblemáticos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa “Conociendo nuestro patrimonio”, la Dirección General de Centros Comunitarios organizó una visita al Museo Casa Juan Gabriel para integrantes del Consejo de Adultos Mayores del Centro Comunitario Francisco Villarreal.

El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que estos consejos forman parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y que sus integrantes participan de manera regular en actividades recreativas y formativas en distintos centros comunitarios.

Explicó que durante todos los martes del mes se realizan recorridos culturales dirigidos a personas adultas mayores, con el propósito de acercarlas a espacios emblemáticos y fortalecer su sentido de identidad y pertenencia.

En febrero, además del Museo Casa Juan Gabriel, se contempla una visita al Centro Cultural de las Fronteras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), como parte de la agenda mensual.

Durante el recorrido, las y los asistentes conocieron objetos personales, vestuarios y material audiovisual que forman parte del legado artístico de Juan Gabriel, figura estrechamente vinculada a la historia cultural de la ciudad.

Las autoridades señalaron que estas actividades fomentan el sano esparcimiento, la convivencia y el desarrollo integral de las personas adultas mayores, dentro de una estrategia orientada a promover espacios incluyentes y de participación comunitaria.

