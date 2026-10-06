Prevén martes soleado y temperatura máxima de 28 grados en Ciudad Juárez

Protección Civil anticipó cielo despejado, baja probabilidad de lluvia y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que para este martes 6 de octubre se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados en Ciudad Juárez, con condiciones de cielo soleado durante el día.
De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, entre 1 y 3 por ciento, por lo que se prevé una jornada estable en la mayor parte de la ciudad.
Durante el día se esperan vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora.
Para la noche, Protección Civil contempla una temperatura mínima de 17 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y condiciones similares en cuanto a viento y posibilidad de precipitación.
El pronóstico extendido señala que para el miércoles 7 de octubre se anticipa una máxima de 29 grados y una mínima de 18 grados centígrados, también con cielo soleado y probabilidad de lluvia de entre 1 y 3 por ciento.
Para el jueves 8 de octubre se espera una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 17 grados centígrados, con cielo soleado y una probabilidad de precipitación de entre 2 y 8 por ciento.
En ambos días se pronostican vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 30 kilómetros por hora, por lo que las condiciones se mantendrán estables a mitad de semana.
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