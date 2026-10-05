Prevén lunes soleado en Juárez con máxima de 27 grados

Protección Civil informó que habrá baja probabilidad de lluvia y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que para este lunes 5 de octubre se prevén condiciones mayormente estables en Ciudad Juárez, con cielo soleado y una temperatura máxima de 27 grados centígrados.
De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvia durante el día se mantendrá entre 1 y 4 por ciento, por lo que no se anticipan precipitaciones significativas en la ciudad.
La dependencia indicó que los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar de 26 a 35 kilómetros por hora durante la jornada.
Para la noche, se espera una temperatura mínima de 17 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitación también estimada entre 1 y 4 por ciento.
Las condiciones de viento se mantendrán durante la noche, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de entre 26 y 35 kilómetros por hora.
Para el martes, el pronóstico contempla una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 17 grados centígrados, con cielo soleado y posibilidad de lluvia de entre 1 y 3 por ciento.
Ese día, los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de 26 a 32 kilómetros por hora, de acuerdo con la información emitida por Protección Civil.
El miércoles se prevé un ligero incremento en la temperatura, con una máxima de 29 grados y mínima de 18 grados centígrados, además de cielo soleado y probabilidad de lluvia de entre 2 y 20 por ciento.
La dependencia municipal señaló que para mitad de semana también se esperan vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 26 y 30 kilómetros por hora.
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