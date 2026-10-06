Prepara Municipio bordo del río Bravo para Carrera Chupacabras

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Cuadrillas de Limpia realizan corte de hierba y retiro de basura previo al evento ciclista programado para este sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal inició trabajos de limpieza y mantenimiento en el bordo del río Bravo, como parte de los preparativos para recibir este sábado a los participantes de la tradicional Carrera Chupacabras.

Gibran Solís Kanahan, director de Limpia, informó que las cuadrillas municipales comenzaron con labores de corte de hierba y levantamiento de basura a lo largo del bordo.

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El funcionario señaló que la intervención también permitirá atender las condiciones que dejaron las lluvias registradas la semana pasada en ese sector de la ciudad.

Los trabajos continuarán hasta el viernes y abarcarán el tramo del bordo del río Bravo hasta la glorieta ubicada en el entronque del bulevar Bernardo Norzagaray, Rancho Anapra y Periférico Camino Real.

“Pudimos integrar los trabajos de limpieza del bordo, sobre todo con motivo de las lluvias de la semana pasada, con esta importante carrera que es el Chupacabras”.

Solís Kanahan explicó que las cuadrillas trabajarán durante los próximos días para mejorar las condiciones del recorrido y facilitar el paso de los ciclistas que participarán en la edición de este año.

El director de Limpia pidió apoyo a la ciudadanía que utiliza habitualmente este espacio para hacer ejercicio o pasear, así como a quienes colocan vehículos u objetos a lo largo del recorrido, para que los retiren y permitan mantener libre el paso.

La dependencia municipal solicitó a las personas que transitan por la zona tener paciencia y precaución mientras continúan las labores de limpieza y mantenimiento.

El Municipio indicó que estas acciones buscan dejar en mejores condiciones el trayecto del evento deportivo, considerado una de las competencias ciclistas tradicionales de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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