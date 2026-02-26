Organizan IPACULT y presidencia seccional Cabalgando por Samalayuca

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 21 de marzo con una ruta ecuestre y programa cultural en Ojo de la Casa.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y la Presidencia Seccional de Samalayuca acordaron la organización de la próxima edición de Cabalgando por Samalayuca, programada para el 21 de marzo en el ejido Ojo de la Casa.

La actividad iniciará a las 10:00 de la mañana en la Plaza Samalayuca, punto de partida desde donde los cabalgantes recorrerán distintos tramos del desierto hasta llegar a Ojo de la Casa, donde se desarrollará un programa artístico y cultural.

De acuerdo con lo informado, el IPACULT prevé la participación de artistas locales, presentaciones musicales y actividades culturales, con el objetivo de acompañar la llegada de los jinetes y promover la convivencia comunitaria. Para esta edición se estima la asistencia de alrededor de 150 cabalgantes.

Durante la reunión de coordinación se revisaron aspectos logísticos, culturales y de seguridad, con énfasis en la delimitación de espacios para caballos, público y puestos comunitarios, así como en la implementación de protocolos que prioricen el bienestar de asistentes y participantes.

En el encuentro participaron autoridades seccionales y representantes del Instituto, quienes dieron seguimiento a la planeación operativa del evento, considerado una de las expresiones tradicionales más representativas de la zona rural del municipio.

Cabalgando por Samalayuca se ha consolidado como una actividad que refuerza la identidad vaquera y rural de la región, además de fortalecer la convivencia entre ejidatarios, familias y visitantes en un entorno comunitario.

Con esta coordinación interinstitucional, el Gobierno Municipal busca impulsar tradiciones locales y mantener vivas las expresiones culturales que forman parte del patrimonio social de las comunidades del suroriente de Ciudad Juárez.

