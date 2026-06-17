Ofrece Conalep CAST Juárez espacios disponibles y becas de transporte para estudiantes de nuevo ingreso

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La extensión educativa mantiene abierta su convocatoria y cuenta con más de 400 lugares para quienes buscan cursar el bachillerato.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), a través de la Extensión Educativa CAST Juárez, informó que aún dispone de espacios para estudiantes interesados en incorporarse al próximo ciclo escolar de nivel medio superior.

Durante una conferencia de prensa, Óscar René Nieto, enlace de la Dirección Estatal de Conalep en la Zona Norte, y Joeselin Hernández Cordero, directora del CAST Juárez, presentaron las opciones académicas y los apoyos disponibles para quienes buscan continuar su formación educativa.

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Entre los principales incentivos destaca una beca de transporte para alumnas y alumnos de nuevo ingreso, con el objetivo de facilitar los traslados diarios y reducir el impacto económico para las familias.

Los directivos subrayaron que una de las características distintivas de esta extensión educativa es que no existe límite de edad para ingresar, lo que permite que jóvenes y adultos puedan concluir sus estudios de bachillerato y obtener su certificado de nivel medio superior.

Asimismo, señalaron que el sistema Conalep ha fortalecido su infraestructura y equipamiento durante los últimos años, consolidándose como una alternativa educativa orientada a la inclusión y la formación académica de calidad.

El modelo educativo del CAST Juárez incluye formación bilingüe, aulas equipadas con tecnología digital, atención psicológica especializada y actividades físicas incorporadas al proceso educativo, elementos que buscan favorecer el desarrollo integral del alumnado.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades educativas, actualmente la extensión cuenta con 433 espacios disponibles, una oferta que cobra relevancia debido a que los planteles Conalep Juárez I, Juárez II y Juárez III se encuentran prácticamente al límite de su capacidad.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de la Extensión Educativa CAST Juárez, ubicadas en la avenida Parque Industrial de los Aztecas número 2220, en el Parque Industrial Aztecas, para recibir orientación sobre el proceso de inscripción.

La institución también puso a disposición los teléfonos 656-620-48-80 y 656-620-48-81, donde se brinda información sobre requisitos, fechas y disponibilidad de espacios para el próximo ciclo escolar.

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