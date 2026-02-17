¿Moda viral o nueva identidad? Los therians llegan a plazas mexicanas

Publicidad - LB2 -

Reuniones en CDMX y varios estados avanzan; en Ciudad Juárez no se autoriza evento hasta que haya responsable formal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El término therian se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de videos donde jóvenes utilizan máscaras y colas de animales, se desplazan en cuatro extremidades y afirman identificarse —de manera psicológica o simbólica— con una especie no humana. Aunque para muchos se trata de una moda reciente, la comunidad tiene antecedentes digitales desde la década de 1990 y forma parte de una subcultura más amplia conocida como otherkin.

¿Qué son los therians? La palabra proviene de therianthropy (teriantropía), del griego therion (bestia) y anthropos (humano). En foros y comunidades digitales, un therian es quien manifiesta una identificación interna e involuntaria con un animal específico, denominado teriotipo. No se define como disfraz ni pasatiempo, sino como vivencia identitaria. Existen categorías como el therian estándar (una sola especie), polytherian (más de una) y cladotherian (un grupo amplio, como todos los felinos).

Entre los conceptos más citados está el shifting, que describe momentos de expresión del teriotipo: shifting mental (conductas o reacciones asociadas al animal) y shifting fantasma (sensación de extremidades no presentes, como cola). En redes, el fenómeno más visible es el quadrobics, práctica de desplazamiento en cuatro extremidades que imita movimientos cuadrúpedos. La mayoría de la comunidad no plantea transformaciones físicas reales, aunque el debate existe en espacios digitales.

Diferencia con los furries. Los furries participan en un fandom artístico de animales antropomorfos y suelen usar fursuits en convenciones. Los therians describen su experiencia como identidad ligada a un animal real y específico. Mientras el furry es una afición cultural, la identidad therian se presenta como íntima y personal.

Viralidad y reacciones. En 2026, la difusión de videos en plazas públicas de América Latina detonó debate, curiosidad y rechazo. En Argentina, un episodio reportado por medios locales —donde una adolescente fue abordada por jóvenes con máscaras— avivó la discusión sobre límites entre identidad, juego y seguridad. Especialistas en adolescencia señalan que la etapa implica búsqueda de pertenencia; recomiendan diálogo abierto y, de ser necesario, orientación profesional.

Reuniones programadas en México (fechas y lugares)

Ciudad de México

Miércoles 18 de febrero, 13:00 h – UAM Xochimilco (convivencia y carrera).

– UAM Xochimilco (convivencia y carrera). Viernes 20 de febrero, 14:00 h – UNAM, “Las Islas”; 15:00 h carrera en Anexo de Ingeniería.

– UNAM, “Las Islas”; carrera en Anexo de Ingeniería. Viernes 20 de febrero – IPN (Zacatenco y CICS-UMA), bajo la consigna “Únete a la manada del Poli”.

– IPN (Zacatenco y CICS-UMA), bajo la consigna “Únete a la manada del Poli”. Sábado 28 de febrero, 18:00 h – Monumento a la Revolución (mega convivio).

Otros estados

Pachuca, Hidalgo – Ciudad del Conocimiento (UAEH), miércoles 18 de febrero, 13:00 h .

– Ciudad del Conocimiento (UAEH), . Tizayuca, Hidalgo – Palacio Municipal, jueves 19 de febrero, 14:00 h .

– Palacio Municipal, . Cuautla, Morelos – Tren Escénico, viernes 20 de febrero, 16:00 h .

– Tren Escénico, . León, Guanajuato – Arco de la Calzada, sábado 21 de febrero, 14:00 h .

– Arco de la Calzada, . Torreón, Coahuila – Plaza Mayor, sábado 21 de febrero, 15:30 h .

– Plaza Mayor, . Chimalhuacán, Edomex – Guerrero Chimalli, sábado 21 de febrero, 15:00 h .

– Guerrero Chimalli, . Veracruz, Veracruz – Parque Salvador Díaz Mirón, sábado 21 de febrero, 14:00 h .

– Parque Salvador Díaz Mirón, . Colima, Colima – Jardín Núñez, sábado 21 de febrero, 17:00 h .

– Jardín Núñez, . Guadalajara, Jalisco – Glorieta de la Minerva, sábado 21 de febrero, 14:00 h .

– Glorieta de la Minerva, . Pátzcuaro, Michoacán – Municipio de Pátzcuaro, domingo 1 de marzo, 17:00 h.

En Ciudad Juárez: evento cancelado por falta de permisos

En esta frontera circuló una convocatoria para un “megaconvivio therian” el domingo 22 de febrero, 15:00 h, en la Plaza de la Mexicanidad. Sin embargo, autoridades municipales informaron que no existe solicitud ni permiso tramitado para el uso del espacio bajo el esquema de evento masivo o semimasivo.

El procedimiento, explicaron, requiere verificar disponibilidad ante la Dirección de Limpia (que resguarda el recinto), tramitar autorización en la Dirección de Gobierno y gestionar medidas de seguridad ante Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Hasta que un representante del colectivo se registre formalmente y asuma la responsabilidad del evento, el convivio en Juárez queda cancelado. La autoridad reiteró que el cumplimiento de requisitos es indispensable para garantizar seguridad y orden en espacios públicos.

Contexto y debate público

El fenómeno ha generado posturas encontradas: desde quienes lo ven como expresión identitaria hasta quienes cuestionan su impacto en espacios públicos. En México no existe una organización nacional formal de la comunidad; la articulación se da principalmente por redes sociales y grupos locales.

Entender qué son los therians implica reconocer que, para sus integrantes, se trata de una identidad con significado personal; al mismo tiempo, la realización de reuniones públicas exige permisos y responsabilidades claras, particularmente cuando se convoca a concentraciones en plazas y recintos municipales.