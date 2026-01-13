Mejora JMAS presión del agua en colonias del suroriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Concluyen instalación de nueva línea de 12 pulgadas para fortalecer el suministro en Urbi Villa del Prado y Cedro Sur.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) concluyó los trabajos de instalación de una nueva línea de agua potable en las calles Monte Blanco y Leonardo Solís Barraza, intervención con la que se mejora la presión del servicio en el suroriente de la ciudad.

La obra consistió en la colocación de tubería de 12 pulgadas, como parte de una estrategia técnica para optimizar la distribución del agua en colonias con crecimiento habitacional y alta demanda del servicio.

La coordinadora del Distrito 4 del departamento de Agua Potable, Alba Martínez, informó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer el suministro en Urbi Villa del Prado, Urbi Villa del Cedro Sur y sectores aledaños.

“Se suspendió el servicio para realizar la interconexión de una línea de 6 pulgadas a una de 12 pulgadas, lo que va a mejorar la presión del agua en esta zona”, explicó.

Durante la intervención se instalaron aproximadamente 900 metros lineales de tubería, lo que representa un refuerzo significativo al sistema de distribución, al reducir pérdidas de carga y mejorar el flujo hacia los domicilios.

La JMAS detalló que estos trabajos forman parte de un programa de modernización de la infraestructura hidráulica, orientado a atender problemáticas históricas de baja presión y a preparar la red para una mayor demanda futura.

Con la conclusión de esta obra, se prevé un impacto directo en la calidad del servicio para las familias del sector, al contar con mayor estabilidad y presión en el suministro de agua potable.

