Mantiene JMAS operativo para atender hundimientos y daños tras las lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La dependencia mantiene cuadrillas desplegadas en distintos sectores de la ciudad para atender hundimientos, brotes de agua y reparaciones de drenaje.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene un operativo permanente en distintos sectores de Ciudad Juárez para atender las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, con personal y maquinaria desplegados para realizar labores de revisión, desagüe y reparación de la infraestructura hidráulica.

Entre los puntos donde actualmente se realizan trabajos se encuentran la calle Rancho Cadillal, por un hundimiento; la calle Oriente XXI, en Villas de Alcalá, por brotes de agua; la avenida Ejército Nacional y Rancho del Becerro, donde se sustituye un brocal de 91 centímetros de diámetro; así como Paseo de la Victoria, en la colonia Partido Senecú, y Campo Alegre, en San Gerónimo, por posibles hundimientos.

- Publicidad - HP1

Uno de los trabajos de mayor alcance se desarrolla en la colonia Morelos III, en el cruce de las calles Tepalcingo y Fortín de la Soledad, donde se reparó un tramo de 55 metros lineales de tubería de drenaje tras registrarse un hundimiento.

“Esta reposición se lleva a cabo debido a que, con las recientes lluvias en la ciudad, y al estar cargadas con agua de lluvia hace que colapsen y por consecuente se presenten hundimientos. Tomamos la decisión de reemplazar la línea completa, que va de pozo a pozo de visita, que son 55 metros de tubería de 8 pulgadas”, explicó Antonio Gámez, coordinador del Distrito 2 del Departamento de Alcantarillado.

El funcionario señaló que la tubería sustituida había concluido su vida útil al ser de concreto, por lo que fue reemplazada por una de PVC, material que ofrece mayor resistencia y durabilidad frente a las condiciones de operación del sistema de alcantarillado.

Debido a estas obras, permanece cerrada la circulación en un tramo de la calle Tepalcingo, desde Fortín de la Soledad hasta Laguna de Rodeos, frente a la Secundaria Técnica 64, mientras concluyen las labores de reparación y posteriormente se canaliza el área al departamento de bacheo.

La JMAS informó que continuará con el despliegue de cuadrillas para atender de manera oportuna los daños ocasionados por las lluvias y los nuevos reportes que se generen en diferentes sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.