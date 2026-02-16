Mantiene Gobierno de Juárez 100% en transparencia por quinto año consecutivo

Publicidad - LB2 -

ICHITAIP otorga calificación máxima en obligaciones de transparencia correspondientes a 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez obtuvo por quinto año consecutivo una calificación del 100 por ciento en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de acuerdo con el dictamen de verificación 2025 emitido por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP).

El coordinador de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, informó que la notificación oficial confirma el cumplimiento total en la publicación de información obligatoria tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional como en el portal institucional del Municipio.

- Publicidad - HP1

El funcionario recordó que en 2021, durante una primera evaluación, se alcanzó 91 por ciento; sin embargo, tras solventar observaciones se logró el 100 por ciento, calificación que se ha mantenido de manera consecutiva en 2022, 2023, 2024 y ahora en 2025.

Detalló que la revisión contempla que la información pública sea veraz, completa y accesible, conforme a lo establecido en la ley en materia de transparencia y acceso a la información.

En cuanto a solicitudes ciudadanas, informó que entre la primera administración y la actual se han recibido 5,975 solicitudes que en conjunto suman 33,216 preguntas, todas atendidas, lo que representa un cumplimiento del 100 por ciento en respuestas.

Además, destacó que el Municipio tiene más de un año sin recibir amonestaciones y que en lo que va de la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar no se ha aplicado ninguna multa por omisión en la entrega de información.

Las dependencias con mayor número de solicitudes son Oficialía Mayor, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría Particular, principalmente en temas relacionados con contratos, convenios, remuneraciones, declaraciones patrimoniales y padrones de proveedores y beneficiarios.

El alcalde reconoció el trabajo de la Coordinación de Transparencia, integrada por ocho personas y 35 enlaces en distintas dependencias, al considerar que la calificación refleja el compromiso institucional con la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.