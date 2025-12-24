Lleva SEA del Cobach Zona Norte actividades navideñas a menores tutelados por el DIF

Publicidad - LB2 -

Alumnado del Centro Educativo Leona Vicario recibió regalos y convivió en una jornada de recreación y solidaridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), en la Zona Norte, realizó una jornada de convivencia navideña dirigida a menores tutelados por el DIF Estatal que asisten al Centro Educativo “Leona Vicario”, con el objetivo de brindarles un espacio de alegría y acompañamiento durante la temporada decembrina.

La actividad estuvo dirigida a alumnas y alumnos de nivel Preescolar, así como de primero y segundo grado de Primaria, quienes participaron en un encuentro enfocado en la recreación, la convivencia y la ilusión propia de estas fechas.

Como parte central del evento, las niñas y niños vivieron un momento significativo al ver cumplido el deseo de que sus cartas llegaran a Santa Claus, dinámica que permitió fortalecer la experiencia emocional y simbólica de la celebración.

La iniciativa fue posible gracias a la participación voluntaria del personal administrativo, docente y directivo del SEA, así como de la Coordinación Zona Norte del Cobach, quienes se sumaron al apadrinamiento individual de un menor y atendieron las solicitudes previamente expresadas en las cartas.

Previo a la entrega de los obsequios, las y los menores presenciaron la aparición de Santa Claus en un aula del SEA, generando un ambiente de entusiasmo y sorpresa entre el alumnado participante.

Posteriormente, las actividades continuaron con la ruptura de una piñata, la convivencia con alimentos, dulces y pastel, para finalmente entregar a cada niña y niño un regalo personalizado, preparado de manera especial para cada caso.

Este tipo de acciones forman parte del compromiso social y formativo de las instituciones educativas estatales, al fomentar valores como la solidaridad, la empatía y la responsabilidad comunitaria, en beneficio de la niñez que se encuentra bajo resguardo institucional.

