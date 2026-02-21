Movil - LB1A -
febrero 21, 2026 | 12:19
Lleva JMAS descuentos de hasta 80% a usuarios en Soriana Porvenir

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Programa “JMAS Cerca de Ti” facilita regularización de adeudos en fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó una jornada del programa “JMAS Cerca de Ti” en el estacionamiento de Soriana Porvenir, donde ofreció descuentos de hasta 80 por ciento en adeudos y esquemas de pago flexibles para usuarios con rezagos en sus cuentas.

La estrategia busca acercar los servicios a personas que, por motivos laborales, no pueden acudir a oficinas entre semana, por lo que estas actividades se desarrollan en fines de semana con atención personalizada para facilitar la regularización.

Durante la jornada, usuarios aprovecharon los beneficios para ponerse al corriente. Ángeles Avelar, vecina de la colonia Puente del Bravo, destacó el impacto del descuento aplicado a su caso.

“Debíamos 98 mil y con el descuento nos quedaron 11 mil; es que un tiempo no viví en esa casa y se nos acumuló la deuda. Se agradece porque hay muchas familias que no podemos pagar y se está haciendo muy buen descuento”, expresó.

La descentralización de servicios forma parte de las acciones implementadas por el organismo operador para ampliar la cobertura de atención y reducir la cartera vencida, en un contexto donde el acceso y pago de servicios básicos representa un reto para diversos sectores de la población.

Además de los descuentos, la JMAS informó que mantiene disponibles convenios de pago en sus centros de atención ubicados en Sanders, Salvárcar, Independencia, Alianza y Continental, en la zona Centro de Ciudad Juárez.

Con estas jornadas itinerantes, el organismo busca fortalecer la cercanía con la comunidad y ofrecer alternativas que permitan a los usuarios regularizar su situación sin afectar de manera inmediata su economía familiar.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

