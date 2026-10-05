Llama Protección Civil a escuelas a revisar calentadores antes del invierno

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La dependencia pidió a directivos presentar solicitudes para programar inspecciones de seguridad en planteles educativos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil exhortó a directivos de instituciones educativas de Ciudad Juárez a presentar los oficios de solicitud para la revisión de calentadores, ante el avance de los frentes fríos y la proximidad de la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, informó que hasta el momento se han registrado tres frentes fríos, los cuales no han generado cambios notorios en la temperatura, pero forman parte del avance gradual hacia las condiciones propias del invierno.

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La revisión de calentadores en escuelas tiene como propósito verificar que los equipos se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento y que puedan utilizarse con medidas de seguridad cuando se presenten los primeros descensos importantes de temperatura.

“Vuelvo a hacer el llamado a las instituciones educativas para que hagan llegar estos documentos y nosotros podamos avanzar lo más rápido posible”.

Rodríguez explicó que el Departamento de Bomberos es el área encargada de realizar las inspecciones, por lo que pidió a los planteles iniciar el trámite con anticipación para facilitar la programación de visitas.

La dependencia municipal señaló que los horarios de operación de las escuelas limitan los periodos disponibles para llevar a cabo las revisiones, debido a que algunos planteles funcionan únicamente en el turno matutino y otros en el vespertino.

Por esa razón, Protección Civil consideró necesario adelantar el proceso para atender al mayor número posible de instituciones antes de que sea indispensable encender los calentadores.

El funcionario indicó que el llamado ya se había realizado semanas atrás, con la intención de que las escuelas contaran con tiempo suficiente para preparar sus equipos y cumplir con las revisiones preventivas.

La medida busca reducir riesgos asociados al uso de calefactores durante la temporada invernal, especialmente en espacios con alta concentración de niñas, niños, adolescentes, docentes y personal administrativo.

Protección Civil reiteró que la prevención en planteles educativos es una parte fundamental de las acciones previas al invierno, por lo que insistió en que las solicitudes sean entregadas a la brevedad para avanzar en la calendarización correspondiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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