Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 24, 2026 | 15:43
InicioEstadoJuárez / El Paso

Lanzan convocatoria para la primera edición del Kuirá Festival de Cine Fronterizo

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El encuentro cinematográfico se realizará del 18 de abril al 3 de mayo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El comité organizador del Kuirá Festival de Cine Fronterizo anunció la convocatoria para su primera edición, que se desarrollará del 18 de abril al 3 de mayo de 2026, con el propósito de consolidar al cine como una herramienta de diálogo social y cohesión comunitaria en la frontera.

En rueda de prensa, la directora del festival, Paloma Rincón, informó que la convocatoria está abierta a cineastas y aficionados que deseen participar con cortometrajes y largometrajes, sin restricción de género. El objetivo es impulsar el talento local, estatal y nacional, con una mirada enfocada en las realidades sociales y culturales de la región fronteriza.

- Publicidad - HP1

La responsable del área de comunicación, Dayré Bujanda, precisó que el registro abrió el 13 de enero y cerrará el 28 de febrero, por lo que las personas interesadas aún pueden postular sus proyectos.

El festival se estructurará en torno a tres ejes temáticos: Kórima, orientado a la comunidad y solidaridad; Zipachi, centrado en migración, identidad y pertenencia; y Cherame, enfocado en resiliencia urbana, justicia social y transformación comunitaria, tanto desde el documental como la ficción.

Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial del festival y en sus redes sociales, donde se difunden los lineamientos de participación.

En cuanto a las sedes, se informó que el evento contará con la colaboración de espacios culturales como Cuarito Rifa, El Edificio de los Sueños, Alusha Chitoloaches, el Cinito de la UACJ – Sala Ripstein, el Museo de Arte y el Parque Central, conformando una red de exhibición y actividades en distintos puntos de la ciudad.

El equipo organizador señaló que el festival nace con la intención de generar un espacio de encuentro para creadores audiovisuales y público en general, promoviendo la participación comunitaria a través del arte cinematográfico en Ciudad Juárez.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Controlan incendios forestales el Municipio de Moris

Reporta Gobierno Federal que las llamas en Talayores, provocadas por la caída de un...
Juárez / El Paso

Informa el alcalde los nombres de los funcionarios que le acompañarán en el proceso electoral

Refrenda Pérez Cuéllar que en su lugar se quedará Martin Chaparro como encargado del...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.