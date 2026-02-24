Lanzan convocatoria para la primera edición del Kuirá Festival de Cine Fronterizo

Publicidad - LB2 -

El encuentro cinematográfico se realizará del 18 de abril al 3 de mayo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El comité organizador del Kuirá Festival de Cine Fronterizo anunció la convocatoria para su primera edición, que se desarrollará del 18 de abril al 3 de mayo de 2026, con el propósito de consolidar al cine como una herramienta de diálogo social y cohesión comunitaria en la frontera.

En rueda de prensa, la directora del festival, Paloma Rincón, informó que la convocatoria está abierta a cineastas y aficionados que deseen participar con cortometrajes y largometrajes, sin restricción de género. El objetivo es impulsar el talento local, estatal y nacional, con una mirada enfocada en las realidades sociales y culturales de la región fronteriza.

La responsable del área de comunicación, Dayré Bujanda, precisó que el registro abrió el 13 de enero y cerrará el 28 de febrero, por lo que las personas interesadas aún pueden postular sus proyectos.

El festival se estructurará en torno a tres ejes temáticos: Kórima, orientado a la comunidad y solidaridad; Zipachi, centrado en migración, identidad y pertenencia; y Cherame, enfocado en resiliencia urbana, justicia social y transformación comunitaria, tanto desde el documental como la ficción.

Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial del festival y en sus redes sociales, donde se difunden los lineamientos de participación.

En cuanto a las sedes, se informó que el evento contará con la colaboración de espacios culturales como Cuarito Rifa, El Edificio de los Sueños, Alusha Chitoloaches, el Cinito de la UACJ – Sala Ripstein, el Museo de Arte y el Parque Central, conformando una red de exhibición y actividades en distintos puntos de la ciudad.

El equipo organizador señaló que el festival nace con la intención de generar un espacio de encuentro para creadores audiovisuales y público en general, promoviendo la participación comunitaria a través del arte cinematográfico en Ciudad Juárez.

