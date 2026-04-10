Invitan a juarenses a visitar el Tour Expo Artesanal 2026 en el Centro

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Evento reúne expositores nacionales e internacionales con productos y gastronomía típica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial invitó a la ciudadanía a asistir al Tour Expo Artesanal 2026, que se desarrolla en la Zona Centro, en las inmediaciones de la Plaza de Armas.

El evento, organizado en conjunto con la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Chihuahua (ACAM), reúne a expositores nacionales e internacionales, quienes ofrecen una amplia variedad de productos.

“El evento cuenta con una gran variedad de expositores nacionales e internacionales como Ecuador y Pakistán”.

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Entre la oferta disponible se encuentran artesanías, joyería, textiles y gastronomía típica, lo que permite a los visitantes conocer y adquirir productos de distintas culturas.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones para impulsar el comercio local y apoyar tanto a vendedores formales como informales.

Organizadores informaron que el evento concluirá el próximo domingo 12 de abril, tras registrar una respuesta positiva por parte de la población.

Asimismo, adelantaron que ya se contempla la realización de una nueva edición en 2027, ante el interés mostrado por las y los juarenses en este tipo de exposiciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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