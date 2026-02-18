Movil - LB1A -
febrero 18, 2026 | 15:55
Invitan a Curso de Retrato en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

POR Redacción ADN / Agencias
Taller será impartido el 22 de febrero por el fotógrafo Alfredo Díaz Anzures

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la comunidad a participar en el Curso de Retrato que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero a las 10:00 de la mañana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

El taller será impartido por el fotógrafo Alfredo Díaz Anzures y forma parte de las acciones impulsadas para activar los espacios culturales como puntos de encuentro donde el arte y la creatividad contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

La actividad propone, a través de la práctica fotográfica, generar un vínculo entre las personas y sus emociones, promoviendo el acceso a la cultura y la participación ciudadana en un entorno patrimonial.

El retrato como disciplina artística permite explorar identidad, memoria y sensibilidad, por lo que durante la sesión las y los asistentes podrán desarrollar habilidades técnicas y creativas, además de reflexionar sobre la dimensión humana de la imagen.

Las personas interesadas pueden registrarse mediante un formulario digital habilitado por el Instituto y consultar mayores informes en las redes sociales oficiales de la dependencia.

