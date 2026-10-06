Invita Parque Central al espectáculo gratuito Faunastasia

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La propuesta escénica se presentará los sábados y domingos de octubre en el teatro al aire libre del Parque Central Oriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a las familias juarenses a asistir al espectáculo gratuito “Faunastasia”, una propuesta artística de gran formato que se presentará en el Parque Central Oriente.

Las funciones se llevarán a cabo del 3 al 18 de octubre, todos los sábados y domingos, a partir de las 6:00 de la tarde, en el teatro al aire libre del Parque Central.

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La obra cuenta con dramaturgia colectiva del Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras, bajo la dirección general de Alan Posada.

En el proyecto participan también Telón de Arena, la Secretaría de Cultura, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la empresa BRP y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, entre otras instituciones y organizaciones.

De acuerdo con la convocatoria, el espectáculo busca ofrecer a la comunidad un espacio cultural de calidad, con acceso gratuito y en un entorno familiar.

La administración estatal señaló que este tipo de actividades forman parte de las acciones orientadas a promover la cultura, el arte y el esparcimiento accesible para las y los habitantes de la frontera.

El Parque Central reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir a las funciones programadas y aprovechar la presentación de esta propuesta escénica durante los fines de semana de octubre.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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