Invita JuárezBus a tramitar tarjeta preferencial para grupos prioritarios

El beneficio permite viajes a seis pesos para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y de pueblos originarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), invitó a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y de pueblos originarios a tramitar la tarjeta preferencial del sistema JuárezBus, con la que podrán acceder a una tarifa reducida.

La tarjeta preferencial tiene un costo de 30 pesos, y permite que cada viaje se cobre a seis pesos, como parte de las políticas de apoyo a la movilidad de sectores prioritarios de la población.

Para el trámite, las personas adultas mayores deberán presentar identificación oficial y comprobar 60 años de edad o más. En el caso de personas con discapacidad permanente, además de la identificación, es necesario contar con credencial del DIF.

Las y los estudiantes deberán acudir con su carnet escolar y documentación que los acredite como alumnos de alguna institución educativa. Para personas pertenecientes a pueblos originarios, se solicita documento de identidad, copia del acta de nacimiento y comprobante emitido por la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Las autoridades informaron que el trámite debe realizarse de manera personal en cualquiera de los Centros de Atención a la Movilidad (CAM) del sistema de transporte, donde se brinda atención directa para la expedición de la tarjeta.

La OTV destacó que este esquema busca facilitar el acceso al transporte público, reducir gastos de traslado y mejorar la movilidad cotidiana de quienes integran estos sectores.

Para consultar ubicaciones, horarios o resolver dudas, se encuentra disponible la línea de atención vía WhatsApp 656 852 73 84, como canal oficial de información del JuárezBus.

