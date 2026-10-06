Invita IMM a donar artículos de higiene para mujeres privadas de la libertad

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La colecta “Entre Nosotras” busca reunir 500 kits para mujeres del Cereso Femenil 2 del 7 de octubre al 25 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres realizará la colecta solidaria “Entre Nosotras: 500 kits en 50 días”, con la meta de reunir al menos 500 paquetes de productos de higiene para mujeres privadas de la libertad.

Los artículos serán destinados a mujeres que se encuentran en el Centro de Reinserción Social Femenil 2, como parte del trabajo que el Instituto desarrolla con esta población.

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Ana Karina Ruiz Trevizo, coordinadora de Transversalización del IMM, informó que la recepción de donativos se llevará a cabo del 7 de octubre al 25 de noviembre.

Los donativos podrán entregarse en la Unidad Centro del Instituto Municipal de las Mujeres, ubicada en la calle Francisco Villa 135, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Las personas interesadas en colaborar pueden donar paquetes de toallas sanitarias, desodorante en barra, crema corporal, champú, papel higiénico, pasta y cepillo dental, así como jabón corporal en barra.

Alexia Buendía Peña, coordinadora de Comunicación Social del IMM, explicó que la iniciativa forma parte del acompañamiento que el Instituto mantiene con mujeres privadas de la libertad, mediante sesiones de intervención iniciadas desde el año pasado.

El IMM desarrolla la estrategia Redes de Cuidados Colectivos, orientada a propiciar conversaciones y fortalecer vínculos de apoyo entre las participantes, especialmente en casos donde enfrentan aislamiento o redes externas limitadas.

Como parte de estas actividades, se han utilizado herramientas de expresión e intercambio de experiencias, entre ellas la elaboración de publicaciones artesanales que permiten abordar aspectos de sus vidas más allá del proceso de reinserción social.

Personal del Instituto señaló que la colecta responde a necesidades de mujeres que permanecen en el Cereso sin recibir visitas o que cuentan con apoyos limitados, por lo que organizaciones y grupos que trabajan dentro del centro penitenciario se han sumado a la recepción de insumos.

La campaña permanecerá abierta durante 50 días, con el objetivo de alcanzar por lo menos 500 kits de higiene personal y menstrual para mujeres privadas de la libertad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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