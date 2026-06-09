Invita IMDEJ a participar en la XVI Carrera Corre por tu Salud del CME

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La tradicional competencia se realizará el 19 de julio con recorridos de 3 y 10 kilómetros y actividades para toda la familia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) invitó a la comunidad a participar en la XVI Carrera Pedestre Corre por tu Salud, organizada por el Centro Médico de Especialidades (CME), uno de los eventos deportivos con mayor tradición en la ciudad.

La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio a las 7:00 de la mañana, con dos modalidades: una carrera recreativa de 3 kilómetros y una prueba competitiva de 10 kilómetros. La salida y meta estarán ubicadas en el exterior del Centro Médico de Especialidades, sobre la avenida De las Américas.

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Durante la presentación del evento, la representante del IMDEJ, Aimé O’Farril, destacó la importancia de impulsar actividades que promuevan la activación física y fortalezcan la cultura deportiva entre la población juarense.

“La tarea que nos encomienda el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es estar siempre comprometidos con ustedes, como iniciativa privada y sector salud, se unen para que el deporte siga figurando en Ciudad Juárez”.

La carrera forma parte de las actividades conmemorativas por el 77 aniversario del Centro Médico de Especialidades, institución que durante 16 años ha impulsado este evento deportivo y recreativo.

El director del CME, Alberto Domínguez Avena, informó que además de la premiación correspondiente, se realizará una rifa con 77 premios entre los participantes inscritos.

Los corredores recibirán una playera conmemorativa inspirada en el Campeonato Mundial de Futbol, además de cupones de descuento para diversos servicios médicos ofrecidos por la institución.

Asimismo, los primeros 800 inscritos obtendrán un regalo sorpresa y se entregará una medalla conmemorativa a los primeros 2 mil 500 participantes que concluyan la competencia.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del 15 de junio, con un costo de 250 pesos, y podrán realizarse en las sucursales Sendero y Torres del Centro Médico de Especialidades. También se contemplan categorías especiales para personal médico y empleados de la institución.

Como parte de la jornada deportiva, los organizadores anunciaron una verbena popular con música en vivo, antojitos mexicanos, rifas de bicicletas y tarjetas de regalo, actividades que se desarrollarán en el estacionamiento del CME con el propósito de fomentar la convivencia familiar entre corredores y asistentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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