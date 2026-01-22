Invita Gobierno del Estado a foro Women’s Industrial Day para impulsar talento femenino en Juárez

Publicidad - LB2 -

El encuentro se realizará el 4 de marzo en La Rodadora y busca reducir la brecha laboral en sectores industrial y tecnológico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a mujeres de Ciudad Juárez a participar en la tercera edición del Foro Women’s Industrial Day (WID), un espacio orientado a impulsar el talento femenino y fortalecer su participación en los sectores industrial y tecnológico, que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en el Museo La Rodadora.

El evento es organizado por Nájera Engineering and Technology Solutions (NETSMX) en colaboración con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec), como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Autoridades estatales informaron que el foro está dirigido a mujeres de todas las edades, ocupaciones y niveles de estudio, con el objetivo de reducir la brecha laboral entre mujeres y hombres, particularmente en áreas estratégicas como la industria, la tecnología y la innovación.

Desde la SIDE se destacó que el WID busca fortalecer el desarrollo profesional de las mujeres, dotarlas de herramientas para integrarse a áreas relacionadas con la metodología STEAM y ampliar sus oportunidades de crecimiento dentro del sector productivo de la frontera.

Durante el foro se contempla la entrega de becas y diplomados gratuitos en áreas como inteligencia artificial, seguridad industrial, manufactura electrónica, calidad, así como programas vinculados a salud y medioambiente, con el fin de mejorar la empleabilidad y especialización de las asistentes.

Además, se habilitarán espacios de networking con la participación de empresas locales e internacionales y instituciones de educación superior, para generar vínculos de colaboración, formación y posibles rutas de inserción laboral.

Como actividad previa, el jueves 22 de enero se realizará la conferencia “La decisión más importante” en la Unidad Administrativa de Pueblito Mexicano, donde se abordarán experiencias y retos de las mujeres dentro de la industria, como parte de las acciones para fomentar su permanencia en sectores clave para el desarrollo económico de Ciudad Juárez.

