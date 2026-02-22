Instalará JuárezBus CAM Móvil en el ITCJ y Riberas para credencialización

Publicidad - LB2 -

Del 23 al 28 de febrero brindará emisión, reposición y renovación de tarjeta preferencial

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el CAM Móvil (Centro de Atención de Movilidad) de JuárezBus cerrará el mes de febrero con una jornada de credencialización enfocada principalmente en el sector estudiantil.

Del 23 al 27 de febrero de 2026, el módulo itinerante se instalará en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), con el propósito de facilitar a las y los estudiantes el trámite de la tarjeta preferencial JuárezBus, instrumento que permite acceder a tarifas diferenciadas dentro del sistema de transporte semimasivo.

Durante estos días, el servicio estará disponible de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Las y los usuarios podrán realizar la emisión o reposición de la tarjeta con un costo de 30 pesos, así como la renovación sin costo, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal.

El sábado 28 de febrero, el CAM Móvil se trasladará a Riberas del Bravo, uno de los sectores con mayor demanda del servicio, donde operará de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de acercar el trámite a las colonias de la zona suroriente de la ciudad.

El programa de credencialización forma parte de la estrategia de modernización del sistema JuárezBus, impulsado por el Gobierno del Estado, que busca ordenar el transporte público y ampliar la cobertura de usuarios con tarifa preferencial, principalmente estudiantes y sectores vulnerables.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención JuárezBus (656) 852 7384, donde se brinda orientación sobre requisitos y ubicaciones del CAM Móvil.

