Instala Servicios Públicos nuevos Puntos Limpios en colonias de Ciudad Juárez

El programa busca acercar la recolección de residuos domésticos y promover el manejo responsable de la basura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de acercar los servicios de recolección de residuos a la ciudadanía y fomentar el manejo adecuado de la basura, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, instaló este fin de semana nuevos contenedores del programa Puntos Limpios a tu Colonia en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que en esta jornada los contenedores fueron colocados en la calle Che Guevara y Luis Escobar, en la colonia Manuel Valdés; en la calle Sculptoris, entre Lyrae y Perseus, del fraccionamiento Candra de Villa; así como en la calle Rincón del Sol Sur, esquina con Rincón del Sol Poniente, en el fraccionamiento Rincón del Solar II.

Las autoridades municipales precisaron que estos espacios están destinados exclusivamente al depósito de residuos domésticos permitidos, por lo que no está autorizado tirar llantas, muebles, tiliches u objetos en desuso.

Asimismo, se indicó que los negocios, como desponchadoras, no pueden hacer uso de estos contenedores y que está estrictamente prohibido depositar tierra, escombro o residuos peligrosos, con el fin de evitar afectaciones ambientales y sanitarias.

Como parte de la operación del programa, se informó que los contenedores permanecerán cerrados durante las noches, por lo que se exhortó a la ciudadanía a utilizarlos únicamente en los horarios establecidos y respetando las indicaciones colocadas en cada punto.

La Dirección de Limpia hizo un llamado a las y los vecinos de las colonias beneficiadas a colaborar con el correcto uso de los Puntos Limpios, al considerar que su participación es clave para mantener espacios públicos más limpios, ordenados y seguros.

Los Puntos Limpios a tu Colonia estarán disponibles del viernes 23 al lunes 26 de enero, como parte de la estrategia municipal para mejorar la gestión de residuos sólidos y prevenir la acumulación de basura en la vía pública.

