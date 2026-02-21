Movil - LB1A -
febrero 21, 2026 | 12:22
Instala Limpia “Puntos Limpios a tu Colonia” en tres fraccionamientos de Juárez

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Contenedores estarán disponibles hasta el 23 de febrero para depositar tiliches y residuos voluminosos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia puso en operación el programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, mediante el cual se instalaron contenedores temporales en distintos sectores de la ciudad para facilitar la disposición adecuada de tiliches y residuos de gran volumen.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los puntos estarán disponibles desde el viernes y hasta el lunes 23 de febrero en las calles Alejandrita y Celestina, del fraccionamiento San Isidro; en Hacienda El Encanto y Hacienda del Sol, en Hacienda de las Torres; así como en la calle Puerto Dunquerque, entre Portal del Maple y Puerto Cádiz, en Portal del Roble.

De acuerdo con el funcionario, este esquema permite a los vecinos depositar muebles en desuso y objetos que no son recolectados por el servicio doméstico regular, evitando que terminen en espacios públicos o zonas naturales.

El objetivo principal es prevenir la acumulación de residuos en diques, arroyos, lotes baldíos o camellones, lo que contribuye a reducir focos de contaminación y mejorar la imagen urbana en las colonias atendidas.

El programa opera de manera itinerante y responde a solicitudes ciudadanas, por lo que se exhortó a la población a hacer uso responsable de los contenedores y respetar los materiales permitidos.

La Dirección de Limpia reiteró el llamado a la comunidad para aprovechar estos espacios temporales y sumarse a las acciones encaminadas a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

