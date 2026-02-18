Instala JMAS línea morada en Montebello para reutilizar agua tratada

Publicidad - LB2 -

Inversión de 15.5 millones de pesos permitirá irrigar 20 mil metros cuadrados de áreas verdes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició la instalación de tubería sanitaria y red de agua tratada —conocida como línea morada— en la calle Montebello, como parte de una estrategia para optimizar el uso del recurso hídrico en la ciudad.

El proyecto contempla la colocación de 2 mil 300 metros de línea de agua tratada, con lo que se busca beneficiar aproximadamente 20 mil metros cuadrados de áreas verdes y camellones en la zona.

“Algunas de estas áreas verdes y camellones se riegan con agua potable o con pipas de agua tratada, estamos buscando cuidar el agua, para que este recurso sea utilizado para consumo humano”, explicó el ingeniero Omar Villegas, jefe de Supervisión de la JMAS.

- Publicidad - HP1

La inversión asciende a 15.5 millones de pesos y el periodo estimado de ejecución es de seis meses. Los fraccionamientos beneficiados serán Placitas 1 y 2, Jardines del Bosque, Pueblos del Sol, Misiones del Sur y Hacienda de Aragón.

De manera paralela, el organismo realizará la reposición de alrededor de 400 metros de línea de alcantarillado en la misma vialidad y, una vez concluidas las intervenciones, se procederá a la reposición total de la carpeta asfáltica.

Con esta obra, la JMAS busca fortalecer la infraestructura hidráulica y fomentar el uso de agua tratada en riego de áreas verdes, con el fin de preservar el agua potable para consumo humano en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.