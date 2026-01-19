Inicia JMAS obras de captación pluvial en el fraccionamiento Olimpia

Publicidad - LB2 -

Buscan resolver inundaciones y problemas sanitarios históricos en beneficio de más de mil habitantes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició la construcción de obras de captación de aguas pluviales en el fraccionamiento Olimpia, con el objetivo de atender una problemática que por más de cuatro décadas ha afectado a las familias de este sector del suroriente de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, los vecinos enfrentaban la mezcla de aguas pluviales con drenaje sanitario, lo que provocaba el retorno de aguas negras al interior de las viviendas y la saturación del colector durante la temporada de lluvias, con impactos directos en la salud pública y la movilidad.

- Publicidad - HP1

El director de Obra de la JMAS, César Triana, explicó que para resolver esta situación se sustituyó el colector existente mediante una inversión de 15 millones de pesos, a la que se suma una solución pluvial integral con un monto adicional de 5 millones de pesos.

“Por instrucción del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, iniciamos esta obra que consiste en una solución pluvial integral, para evitar el problema de salud pública que se vive en la colonia Olimpia”, señaló el funcionario.

Los trabajos contemplan la construcción de dos tanques desarenadores de concreto, dos bóvedas de infiltración, dos tubos de infiltración y canaletas para la conducción de aguas pluviales sobre la calle Apolo, infraestructura que permitirá separar de manera eficiente las aguas pluviales del sistema sanitario.

Previo al arranque de la obra, personal de la JMAS sostuvo reuniones informativas con habitantes del sector, con el fin de explicar el proceso constructivo, los alcances del proyecto y los beneficios a mediano y largo plazo para la comunidad, así como atender dudas y observaciones vecinales.

Con esta intervención, la dependencia estima la eliminación de la laguna de inundación que se formaba en la zona, la reducción de brotes de aguas negras al interior de las viviendas, mejoras en la movilidad urbana y una disminución significativa de riesgos a la salud pública.

La JMAS informó que estas acciones forman parte de su estrategia permanente para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sectores históricamente rezagados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.