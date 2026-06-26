Inicia el Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026 en Ciudad Juárez

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El Lienzo Charro “Adolfo López Mateos” recibe la segunda fase del certamen con competencias, feria de escaramuzas y equipos en busca del pase al Nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el inicio de la fase 2 del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026, el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos” abrió este viernes sus puertas para recibir a equipos de distintas regiones de Chihuahua en una jornada dedicada a las principales suertes de la charrería.

La actividad comenzó a las 10:30 horas con una charreada en la que los participantes ejecutaron pruebas como cala de caballo, coleadero, piales, jineteo de toro, terna y paso de la muerte, entre otras disciplinas que conforman esta tradición ecuestre.

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En la primera competencia de la jornada, Rancho Santa Paulina A se colocó al frente con 362 puntos, seguido por Centauros de Pepe Terrazas, que sumó 191 unidades, mientras que Compadres de Ciudad Juárez concluyó con 90 puntos.

Las actividades continuaron durante la tarde con la participación de Charros de Chihuahua, Santa Julia y Santa Paulina B, mientras que para las 18:00 horas se programó la Feria de Escaramuzas, en la que participan los equipos Caporalitas A, Misión de San José, Caporalitas B, Mi Alma y Caporalitas C.

El programa del campeonato continuará este sábado a partir de las 11:00 horas con la intervención de equipos representativos de Chihuahua, Parral y Delicias. Más tarde, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia oficial de inauguración, seguida de una nueva presentación de escaramuzas.

De manera preliminar, Rancho Santa Paulina ocupa el primer lugar de la clasificación general, posición que lo mantiene en ruta para obtener el boleto al Campeonato Nacional Charro, programado para celebrarse en San Luis Potosí.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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